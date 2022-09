Elezioni, Mantovani (Manageritalia): "Serve continuità con governo Draghi, no avventure" (Di giovedì 1 settembre 2022) Roma, 1 set. - "Noi siamo stati molto critici nei confronti del processo che ha portato alla caduta del governo Draghi. E chiediamo continuità rispetto alle azioni avviate da questo governo. ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 1 settembre 2022) Roma, 1 set. - "Noi siamo stati molto critici nei confronti del processo che ha portato alla caduta del. E chiediamorispetto alle azioni avviate da questo. ...

lifestyleblogit : Elezioni, Mantovani (Manageritalia): 'Serve continuità con governo Draghi, no avventure' - - vivereitalia : Elezioni, Mantovani (Manageritalia): 'Serve continuità con governo Draghi, no avventure' - News24_it : Elezioni, Mantovani (Manageritalia): 'Serve continuità con governo Draghi, no avventure' - pleccese : Elezioni, Mantovani (Manageritalia): “Serve continuità con governo Draghi, no avventure” ??Leggi di più su… - CasaItaliaRadio : Elezioni, Mantovani (Manageritalia): “Serve continuità con governo Draghi, no avventure” ??Leggi di più su… -