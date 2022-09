Dove vedere in tv Vettori-Whittaker: orario, programma, canale, streaming (Di giovedì 1 settembre 2022) Sabato 3 settembre (attorno alle ore 22.30) Marvin Vettori affronterà Robert Whittaker a Parigi, Dove andrà in scena un evento organizzato da UFC, la promotion più importante al mondo per quanto concerne le arti marziali miste (MMA). Il fighter italiano avrebbe dovuto affrontare il rivale lo scorso 11 giugno a Singapore in occasione di UFC 275, ma l’australiano ha palesato problemi fisici e si è dunque reso necessario un rinvio dell’incontro. Guarda Vettori-Whittaker su DAZN a partire da 29,99 euro al mese. Disdici quando vuoi. Il ribattezzato The Italian Dream, reduce dalla stupenda affermazione contro Paulo Costa lo scorso 23 ottobre, se la dovrà vedere con l’attuale numero 1 del ranking dei pesi medi ed ex Campione del Mondo (è stato recentemente battuto da Israel Adesanya, il ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 settembre 2022) Sabato 3 settembre (attorno alle ore 22.30) Marvinaffronterà Roberta Parigi,andrà in scena un evento organizzato da UFC, la promotion più importante al mondo per quanto concerne le arti marziali miste (MMA). Il fighter italiano avrebbe dovuto affrontare il rivale lo scorso 11 giugno a Singapore in occasione di UFC 275, ma l’australiano ha palesato problemi fisici e si è dunque reso necessario un rinvio dell’incontro. Guardasu DAZN a partire da 29,99 euro al mese. Disdici quando vuoi. Il ribattezzato The Italian Dream, reduce dalla stupenda affermazione contro Paulo Costa lo scorso 23 ottobre, se la dovràcon l’attuale numero 1 del ranking dei pesi medi ed ex Campione del Mondo (è stato recentemente battuto da Israel Adesanya, il ...

LegaSalvini : #Salvini: 'La visita a sorpresa a Lampedusa è per fare vedere la realtà di un Paese che non controlla le proprie fr… - borghi_claudio : Arrivato ad #Arezzo. Ricordo che ahimè per vedere l'originale Chimera (che è una delle sculture più importanti di t… - LALAZIOMIA : Dove vedere Lazio-Napoli? Canale Tv e diretta streaming gratis - CalcioNapoli24 - TizianaErrani : @AzzolinaLucia Vai a vedere dove sono finiti i tuoi banchi a rotelle - zazoomblog : Vuelta a Espana 2022 streaming gratis LIVE e diretta tv: dove vedere tappa 12 - #Vuelta #Espana #streaming #gratis -