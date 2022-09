Covid, cosa fare in caso di positività? Arrivano alcune modifiche (Di giovedì 1 settembre 2022) In tema di positività al Covid Arrivano alcune modifiche diffuse dal Ministero della Salute. Le modifiche riguardano l’isolamento e la quarantena. Vediamo insieme cosa cambierà. Ci si avvicina sempre di più ai periodi più freddi. Periodi in cui, secondo gli esperti, i numeri di positivi al Covid aumenteranno certamente. Per tale ragione, il Ministero della Salute ha dato il via libera ad alcune modifiche sulla gestione di positivi. Sia per le persone vaccinate sia per quelli senza vaccino. Adobe StockLa gestione dei positivi è uno degli argomenti che tiene più banco in vista nei prossimi mesi. Soprattutto alla luce degli alti numeri che si sono segnalati questa estate. Con la circolare numero 37615 ... Leggi su chenews (Di giovedì 1 settembre 2022) In tema dialdiffuse dal Ministero della Salute. Leriguardano l’isolamento e la quarantena. Vediamo insiemecambierà. Ci si avvicina sempre di più ai periodi più freddi. Periodi in cui, secondo gli esperti, i numeri di positivi alaumenteranno certamente. Per tale ragione, il Ministero della Salute ha dato il via libera adsulla gestione di positivi. Sia per le persone vaccinate sia per quelli senza vaccino. Adobe StockLa gestione dei positivi è uno degli argomenti che tiene più banco in vista nei prossimi mesi. Soprattutto alla luce degli alti numeri che si sono segnalati questa estate. Con la circolare numero 37615 ...

repubblica : Covid, arrivano i vaccini aggiornati contro Omicron: a breve l'approvazione di Ema. Cosa cambia e quali conviene fa… - NicolaPorro : ?? Al peggio sembra non esserci mai fine. Sentite cosa ha detto #Speranza ?? - repubblica : Covid, tregua finita. Il numero dei casi torna ad aumentare: ecco cosa ci aspetta in autunno [di Elena Dusi] - non_sono_toto : Sapete cosa ha pensato bene di fare Mario Draghi sull'argomento? Se n'è altamente fregato dell'emergenza super bol… - BluEyes_rock : non parlo mai dell'argomento *Covid* ... perché ne ho le palle strapiene. Però una cosa, ho curato me stessa con… -