(Di giovedì 1 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – lldi Casalnuovo di Napoli si è costituitonelscaturito da un’operazione eseguita dai carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna ai danni del “Clan Mascitelli“. Lo rende noto un comunicato. Le persone coinvolte, rinviate a giudizio a vario titolo per associazione di tipo mafioso finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e di reati in materia di armi, – riporta ancora la nota – operavano sui territori di Pomigliano d’Arco, Casalnuovo di Napoli e Marigliano. La prima udienza si terrà il prossimo 27 settembre, nel Palazzo di Giustizia di Napoli. “La giunta comunale già tempo fa ha approvato un atto di indirizzo con il quale si dà mandato alla macchina amministrativa di avviare la costituzione di...

anteprima24 : ** Camorra, comune del Napoletano sarà parte civile nel processo al 'Clan Mascitelli' ** - PressEcomunicaz : ????Nel tg di AntennaSud anche questo servizio: ??È stato fissato il giorno del giudizio immediato per 47 imputati ne… - okwlor : RT @CHELSEA11943471: Chi vota #TerzoPollo ?????? si associa con la Camorra “Camorrista e fiero di esserlo”. Lo disse l’ex assessore del Comun… - Giancar70336148 : RT @CHELSEA11943471: Chi vota #TerzoPollo ?????? si associa con la Camorra “Camorrista e fiero di esserlo”. Lo disse l’ex assessore del Comun… - Giusepp66890796 : RT @CHELSEA11943471: Chi vota #TerzoPollo ?????? si associa con la Camorra “Camorrista e fiero di esserlo”. Lo disse l’ex assessore del Comun… -

Edizione Caserta

Se così fosse adesso hanno un punto in più in. Entrambi pensano sia fondamentale arrivare ai ... essere stato arbitro di calcio o capo clan, non, boyscout. Quello che è fondamentale è ...Tra questi, dovrà rispondere a queste accuse, l'ex consigliere ed ex assessore aldi Lecce, ... Secondo l'accusa, infatti, il leccese sarebbe entrato in affari con la. Il tribunale ha ... Nove beni confiscati alla camorra passano al Comune ll Comune di Casalnuovo di Napoli si e' costituito parte civile nel processo scaturito da un'operazione eseguita dai carabinieri della compagnia di ...ll Comune di Casalnuovo di Napoli si è costituito parte civile nel processo ai danni del “Clan Mscitelli”. scopri di più ...