Brindisi | spara e uccide l' ex compagna in strada mentre va a lavorare | poi si suicida

ilmessaggeroit : #brindisi, spara e uccide l'ex compagna in strada mentre andava a lavorare, poi si suicida - marco73rm : Brindisi,ma quanto prendi pe spara' cazzate??????????? -

... ruba pistola a guardia giurata ea 4 persone: arrestato - - > leggi dopo - - > ingrandisci ... ecco quando Montalbano di Fasano () si era trasformato per lui in Disneyland Fermato 27enne ...Luigi Di Maio lagrossa. L'ex grillino adesso sogna a occhi aperti ma sarà svegliato in malo modo il prossimo 25 settembre. Ospite a Zona Bianca, il talk show condotto da Giuseppe, Di Maio si lascia ...Uccisa mentre andava a lavorare. Così una donna di 47 anni è stata uccisa a colpi di pistola questa mattina a Villa Castelli (Brindisi) dal suo ex compagno che poi si ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...