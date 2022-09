Bridgerton: una nuova foto dal set di Penelope e Colin insieme (Di giovedì 1 settembre 2022) Arriva una foto del set della seconda stagione di Bridgerton postata sui canali social ufficiale: questo throwback mostra la prossima storia d’amore tra Penelope Featherington (Nicola Coughlan) e Colin Bridgerton (Luke Newton). Bridgerton: arriva una foto dal set che ci fa capire che Penelope e Colin sono realtà! BridgertonCome sappiamo la prima stagione di Bridgerton si concentrava sulla storia d’amore tra la figlia maggiore Daphne (Phoebe Dynevor) e l’affascinante libertino Simon Basset, duca di Hastings (Regé-Jean Page). La seconda stagione sposta l’attenzione sul figlio maggiore Anthony (Jonathan Bailey) che entra in un tumultuoso triangolo amoroso tra le sorelle Kate (Simone Ashley) ed ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 1 settembre 2022) Arriva unadel set della seconda stagione dipostata sui canali social ufficiale: questo throwback mostra la prossima storia d’amore traFeatherington (Nicola Coughlan) e(Luke Newton).: arriva unadal set che ci fa capire chesono realtà!Come sappiamo la prima stagione disi concentrava sulla storia d’amore tra la figlia maggiore Daphne (Phoebe Dynevor) e l’affascinante libertino Simon Basset, duca di Hastings (Regé-Jean Page). La seconda stagione sposta l’attenzione sul figlio maggiore Anthony (Jonathan Bailey) che entra in un tumultuoso triangolo amoroso tra le sorelle Kate (Simone Ashley) ed ...

