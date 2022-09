Brad Pitt: Jim Jefferies rivela "com'è veramente" la star hollywoodiana nella vita privata (Di giovedì 1 settembre 2022) Jim Jefferies, celebre comico australiano, ha recentemente svelato al mondo intero com'è realmente Brad Pitt in privato, lontano da telecamere e riflettori. Vi siete mai chiesti come sia veramente Brad Pitt nella vita reale? Bene, Jim Jefferies ha deciso di dare una risposta definitiva a questa domanda: il comico australiano ha incontrato la star diverse volte negli ultimi anni, da quando l'attore si è unito al cast del suo show interpretando un personaggio chiamato The Depressing Weatherman. "Brad Pitt è tutto ciò che speri che sia nella vita vera. È l'uomo più bello del mondo ed è super gentile. E molto umile e per niente arrogante, è uno con i piedi ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 1 settembre 2022) Jim, celebre comico australiano, ha recentemente svelato al mondo intero com'è realmentein privato, lontano da telecamere e riflettori. Vi siete mai chiesti come siareale? Bene, Jimha deciso di dare una risposta definitiva a questa domanda: il comico australiano ha incontrato ladiverse volte negli ultimi anni, da quando l'attore si è unito al cast del suo show interpretando un personaggio chiamato The Depressing Weatherman. "è tutto ciò che speri che siavera. È l'uomo più bello del mondo ed è super gentile. E molto umile e per niente arrogante, è uno con i piedi ...

