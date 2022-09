Atalanta-Torino 3-1 | tris Koopmeiners e nerazzurri primi

(Di giovedì 1 settembre 2022) (Adnkronos) – L’batte ilper 3-1 nel posticipo della quarta giornata della Serie A 2022-2023, sale a 10 punti e affianca la Roma al primo posto in classifica. I granata, al primo k.o. del torneo, rimangono a quota 7. Il successo deiporta la firma di, che realizza una tripletta e con 4 gol comanda la classifica dei marcatori con lo juventino Vlahovic. Al Toro non basta la rete di Vlasic per raddrizzare la gara. L’conquista il bottino pieno in una gara cominciata col piede sull’acceleratore. I bergamaschi creano almeno 3 nitide occasioni da rete nella prima mezz’ora. Toloi sfiora il palo all’8?, Milinkovic-Savic deve disinnescare i tentativi die Zapata. Al 32? i padroni di casa ad un passo dal vantaggio, con Demiral che ...

SkySport : ATALANTA-TORINO 3-1 Risultato finale ? ? rig. #Koopmeiners (43’) ? #Koopmeiners (47’) ? #Vlasic (77’) ? rig.… - apetrazzuolo : ATALANTA - Ilicic saluta i tifosi prima del match col Torino, giro di campo al Gewiss Stadium - napolimagazine : ATALANTA - Ilicic saluta i tifosi prima del match col Torino, giro di campo al Gewiss Stadium - sportli26181512 : L'Atalanta batte il Torino e raggiunge la Roma. La Salernitana pareggia a Bologna: I nerazzurri si impongono grazie… - sportli26181512 : Atalanta, Koopmeiners: 'La mia prima tripletta, una vittoria per i tifosi': Teun Koopmeiners, autore di una triplet… -

Grazie ad una tripletta di Koopmeiners , l'batte ile raggiunge la Roma in testa alla classifica con dieci punti. I nerazzurri vincono 3 - 1, al termine di una gara combattuta. Dopo un primo tempo equilibrato (un palo per parte ...L'batte 3 - 1 ile raggiunge la Roma in testa alla classifica, con 10 punti dopo 4 turni. Nell'altro posticipo, a Bologna, i rossoblù pareggiano 1 - 1 con la Salernitana. A Bergamo, ...Sfida contro i granata alle 20.45 al Gewiss Stadium. Sul mercato, anche le sirene da Marsiglia per Malinovskyi. Probabili formazioni e dove vederla ...C’era in palio il primo posto in questo Atalanta-Torino. E nell’ormai grande classica sfida tra allievo (Ivan Juric) e maestro (Gian Piero Gasperini) è il più esperto allenatore ad avere la meglio.