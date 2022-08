Vitamine | la giusta quantità

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Come accade per tutti i temi popolarissimi, anche dellesi parla a proposito e a sproposito. Sono sinonimo di salute e non c’è dubbio che siano indispensabili. Ma un pregiudizio diffuso, per esempio, è che la frutta e la verdura di oggi non ne contengano abbastanza. Un’altra convinzione errata è che gli integratori abbiano un effetto simile a quello degli spinaci per Braccio di ferro: prendi una capsula e diventi più forte. Fatto sta che nei Paesi occidentali si spende una fortuna in supplementi e l’Italia è in testa per acquisti in Europa. Nel Regno Unito si comprano piùche antidolorifici e almeno la metà degli americani assume un multivitaminico. Leggi anche › Vitamina D: per quanto tempo prenderla e come? ...