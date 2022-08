US Open, Simone Tartarini: “Lorenzo Musetti ha vinto un match incredibile contro Goffin, ora occhio a Brouwer” (Di mercoledì 31 agosto 2022) Il primo martedì degli US Open 2022 fa rima con “quinto set” per i tennisti italiani. Per nostra fortuna, e non senza fatica, Jannik Sinner, Fabio Fognini e Lorenzo Musetti hanno tutti portato a casa il rispettivo match, ma le emozioni non sono certo mancate sul cemento newyorkese. Nel caso del tennista toscano, addirittura, si può dire che il quinto set abbia assomigliato parecchio ad un kolossal. Andato sotto per 2-5 sembrava che per il classe 2002 fosse finita l’avventura a Flushing Meadows, ma la clamorosa rimonta finale permetteva al nostro alfiere di avanzare al secondo turno, con il punteggio di 63 57 46 63 67 (9) contro l’esperto belga David Goffin. Il commento del match lo effettua il suo allenatore, Simone Tartarini: “Un ... Leggi su oasport (Di mercoledì 31 agosto 2022) Il primo martedì degli US2022 fa rima con “quinto set” per i tennisti italiani. Per nostra fortuna, e non senza fatica, Jannik Sinner, Fabio Fognini ehanno tutti portato a casa il rispettivo, ma le emozioni non sono certo mancate sul cemento newyorkese. Nel caso del tennista toscano, addirittura, si può dire che il quinto set abbia assomigliato parecchio ad un kolossal. Andato sotto per 2-5 sembrava che per il classe 2002 fosse finita l’avventura a Flushing Meadows, ma la clamorosa rimonta finale permetteva al nostro alfiere di avanzare al secondo turno, con il punteggio di 63 57 46 63 67 (9)l’esperto belga David. Il commento dello effettua il suo allenatore,: “Un ...

OA_Sport : US Open, Simone #Tartarini: “Lorenzo #Musetti ha vinto un match incredibile contro #Goffin, ora occhio a Brouwer”… - ironicamania : Ma in che senso sono iniziagli gli US Open e Simone Balestra non è in tabellone? ?? — nell’universo di Gran Slam il… - MartucciVincen3 : ora è ufficiale: rory mcilroy gioca l'Open d'Italia al Marco Simone dal 15 settembre un anno prima della Ryder Cup - MartucciVincen3 : e se rory mcilroy dopo aver firmato ieri la clamorosa rimonta dell'ultima prova FedEx fosse la superstar dell'open… - onevjsion : canzoni che mi ricordano manuel e simone <3 -