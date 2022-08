US Open 2022, Jannik Sinner non convince e batte Altmaier solo al quinto set dopo quasi 4 ore (Di mercoledì 31 agosto 2022) Una vittoria a fatica per Jannik Sinner nel primo turno degli US Open 2022. L’azzurro (n.13 del mondo) si è imposto contro il tedesco Daniel Altmaier (n.93 ATP) per 5-7 6-2 6-1 3-6 6-1 in 3 ore e 35 minuti di partita. Un confronto dall’andamento particolare nel quale Sinner non è stato continuo nel suo rendimento: momenti di tennis molto brillante alternati a cali di concentrazione importanti su cui l’altoatesino dovrà riflettere. Nel prossimo turno ci sarà il qualificato americano, Christopher Eubanks (n.145 del mondo), che a sorpresa ha sconfitto lo spagnolo Pedro Martinez (n.54 del ranking) per 7-5 6-3 7-6 (3). PRIMO SET – Folate di vento notevoli a New York e Jannik fatica a leggere le traiettorie del tedesco. E’ impacciato nei movimenti l’altoatesino, incapace di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 31 agosto 2022) Una vittoria a fatica pernel primo turno degli US. L’azzurro (n.13 del mondo) si è imposto contro il tedesco Daniel(n.93 ATP) per 5-7 6-2 6-1 3-6 6-1 in 3 ore e 35 minuti di partita. Un confronto dall’andamento particolare nel qualenon è stato continuo nel suo rendimento: momenti di tennis molto brillante alternati a cali di concentrazione importanti su cui l’altoatesino dovrà riflettere. Nel prossimo turno ci sarà il qualificato americano, Christopher Eubanks (n.145 del mondo), che a sorpresa ha sconfitto lo spagnolo Pedro Martinez (n.54 del ranking) per 7-5 6-3 7-6 (3). PRIMO SET – Folate di vento notevoli a New York efatica a leggere le traiettorie del tedesco. E’ impacciato nei movimenti l’altoatesino, incapace di ...

