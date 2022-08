Ultime Notizie – Milan a RedBird, nel fondo anche LeBron James e New York Yankees (Di mercoledì 31 agosto 2022) E’ stato firmato il passaggio di proprietà del Milan che va dal fondo Elliott, gestito dalla famiglia Singer, al fondo RedBird, fondato dall’ex banchiere di Goldman Sachs, Gerry Cardinale per una cifra di 1,2 miliardi di euro. Tra i sottoscrittori del fondo anche la stella Nba LeBron James e la famiglia proprietaria dell’iconica franchigia della Mlb, i New York Yankees. Lo annuncia il Milan con una nota sul proprio sito ufficiale. “RedBird Capital Partners (“RedBird”) ha annunciato oggi di aver completato l’acquisizione dell’Associazione Calcio Milan (“AC Milan”, “Milan” o il “Club”) per 1,2 miliardi di euro -si ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 31 agosto 2022) E’ stato firmato il passaggio di proprietà delche va dalElliott, gestito dalla famiglia Singer, al, fondato dall’ex banchiere di Goldman Sachs, Gerry Cardinale per una cifra di 1,2 miliardi di euro. Tra i sottoscrittori della stella Nbae la famiglia proprietaria dell’iconica franchigia della Mlb, i New. Lo annuncia ilcon una nota sul proprio sito ufficiale. “Capital Partners (“”) ha annunciato oggi di aver completato l’acquisizione dell’Associazione Calcio(“AC”, “” o il “Club”) per 1,2 miliardi di euro -si ...

