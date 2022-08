Ue: dopo aver ‘discriminato’ gli atleti ora tocca ai cittadini russi: stop agli accordi sui visti stipulati con Mosca (Di mercoledì 31 agosto 2022) Un conto gli spocchiosi oligarchi interni al ‘cerchi magico’ di Putin ma, dopo la decisione (a nostro avviso ‘pessima’), di estromettere gli atleti di qualsiasi disciplina sportiva da manifestazioni ed eventi internazionali, non brilla certo per ‘democrazia’ l’occidente anzi, l’Europa, che ora si appresta a ‘discriminare’ anche i cittadini russi. Borrell (Ue): “Una decisione tesa ad evitare ‘lo shopping dei visti’ da parte dei cittadini russi” Poco fa infatti Josep Borrell (nella foto), a capo della diplomazia Ue, ha annunciato che tutti i ministri degli Esteri si sono dichiarati concordi nel sospendere l’accordo stipulato nel 2007 con Mosca, relativo facilitazione dei visti. A detta di Borrell si tratta di una decisione, intrapresa ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 31 agosto 2022) Un conto gli spocchiosi oligarchi interni al ‘cerchi magico’ di Putin ma,la decisione (a nostro avviso ‘pessima’), di estromettere glidi qualsiasi disciplina sportiva da manifestazioni ed eventi internazionali, non brilla certo per ‘democrazia’ l’occidente anzi, l’Europa, che ora si appresta a ‘discriminare’ anche i. Borrell (Ue): “Una decisione tesa ad evitare ‘lo shopping dei’ da parte dei” Poco fa infatti Josep Borrell (nella foto), a capo della diplomazia Ue, ha annunciato che tutti i ministri degli Esteri si sono dichiarati concordi nel sospendere l’accordo stipulato nel 2007 con, relativo facilitazione dei. A detta di Borrell si tratta di una decisione, intrapresa ...

