Sarà un inverno gelido: la crisi del gas colpisce le nostre case | Pronti i razionamenti (Di mercoledì 31 agosto 2022) Si avvicina il momento in cui dovremo accendere i riscaldamenti in casa, ma la crisi del gas che si sta verificando a livello europeo potrebbe spingerci a fare scelte drastiche. Saremo costretti a battere i denti? Sarà un inverno gelido (foto web)L'estate volge al termine e può quindi iniziare il conto alla rovescia in vista dell'arrivo del periodo più freddo dell'anno, quello in cui saremo costretti ad accendere i riscaldamenti per rendere l'ambiente di casa e le aziende confortevole. Questa volta, però, a differenza degli altri anni, potrebbe esserci un problema non da poco: il costo del gas ha infatti raggiunto livelli esorbitanti, nonostante sia possibile usufruire dei vantaggi previsti dal mercato libero e scegliere quindi offerta e fornitore che si preferisce. Il rischio di andare incontro a ...

