Salernitana, Nicola: 'Abbiamo una rosa con molti titolari diversi' (Di mercoledì 31 agosto 2022) "Quello di domani per noi è un test difficile come tutte le gare di questo campionato. Il Bologna è una squadra che gioca in... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 31 agosto 2022) "Quello di domani per noi è un test difficile come tutte le gare di questo campionato. Il Bologna è una squadra che gioca in...

Luxgraph : Salernitana, Nicola: 'Ho tante soluzioni in rosa, col Bologna sarà difficile' - sportli26181512 : Salernitana, Nicola: 'Abbiamo una rosa con molti titolari diversi': 'Quello di domani per noi è un test difficile c… - CalcioPillole : Davide #Nicola, tecnico della #Salernitana, ha presentato in conferenza stampa la sfida di domani contro il… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SALERNITANA - Nicola: 'Col Bologna sarà un test difficile' - susydigennaro : RT @napolimagazine: SALERNITANA - Nicola: 'Col Bologna sarà un test difficile' -