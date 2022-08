NXT 30.08.2022 Il Multiverso WWE (Di mercoledì 31 agosto 2022) Bennvenuti amici di ZW a questo nuovo episodio di NXT 2.0! Manca sempre meno al Premium Live Event che cambierà per sempre le sorti di NXT: a Worlds Collide infatti assisteremo all’unificazione della maggior parte dei titoli di NXT UK a quelli di NXT 2.0. Ma non perdiamoci in chiacchiere, perché si parte subito con un buon match.Grayson Waller vs. Apollo Crews (3 / 5)Apollo sul ring è una garanzia per quanto riguarda lo spettacolo, ma questa volta la sua tattica principale è quella di tenere a bada l’avversario sfruttare la sua potenza. Tutto sommato l’incontro si rivela un ottimo opener, di cui Waller prende il controllo dopo aver colpito involontariamente Crews agli occhi. Il match continua con un divertente scambio di attacchi offensivi ma alla fine sarà Waller a portare a casa la vittoria. Vincitore: Grayson WallerBACKSTAGE: I Creed Brothers rinnovano la loro mancanza di ... Leggi su zonawrestling (Di mercoledì 31 agosto 2022) Bennvenuti amici di ZW a questo nuovo episodio di NXT 2.0! Manca sempre meno al Premium Live Event che cambierà per sempre le sorti di NXT: a Worlds Collide infatti assisteremo all’unificazione della maggior parte dei titoli di NXT UK a quelli di NXT 2.0. Ma non perdiamoci in chiacchiere, perché si parte subito con un buon match.Grayson Waller vs. Apollo Crews (3 / 5)Apollo sul ring è una garanzia per quanto riguarda lo spettacolo, ma questa volta la sua tattica principale è quella di tenere a bada l’avversario sfruttare la sua potenza. Tutto sommato l’incontro si rivela un ottimo opener, di cui Waller prende il controllo dopo aver colpito involontariamente Crews agli occhi. Il match continua con un divertente scambio di attacchi offensivi ma alla fine sarà Waller a portare a casa la vittoria. Vincitore: Grayson WallerBACKSTAGE: I Creed Brothers rinnovano la loro mancanza di ...

