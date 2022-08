MOVIOLA – Sampdoria-Lazio | Aureliano richiamato dal Var ma non concede rigore su Quagliarella

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Clamoroso episodio dain, dove in seguito a un contatto tra Patric enell’area dibiancoceleste, l’arbitro, che in un primo momento aveva lasciato correre, vieneal monitor dal Var Guida. Il direttore di gara di Bologna, però, dopo aver visto le immagini, decide comunque di nonre il penalty e si crea un ambiente infuocato a Marassi. Va detto che probabilmente la decisione è quella giusta, ma è molto raro che un intervento del Var venga sconfessato in questo modo. SportFace.

SolosalernoIt : La moviola di Salernitana Sampdoria, a cura di Luca D'Urso - SolosalernoIt : La moviola di Salernitana Sampdoria, a cura di Luca D'Urso - TuttoSalerno : Salernitana-Sampdoria, la moviola: sufficiente la direzione di Massa, bene aiutato dal Var - clubdoria46 : Moviola del Club, #SalernitanaSampdoria: caro #Massa manca un rosso #samp #sampdoria - sportface2016 : MOVIOLA – #Salernitana-#Sampdoria, gol di #Dia: il #Var corregge #Massa, la rete è regolare -

Calcio News 24

SintesiLazio 0 - 01 Fischio d'inizio - Al via ...L'episodio arbitrale chiave del match valido per la 4ª giornata di Serie A 2022/23:Lazio L'episodio chiave delladel match trae Lazio, valido per la 4ª giornata della Serie A 2022/23. Dirige la sfida l'arbitro Gianluca Aureliano. L'EPISODIO ... Moviola Sampdoria Lazio: l’episodio chiave del match Gli episodi chiave della moviola del match tra Sampdoria e Lazio, valido per la quarta giornata di Serie A 2022/23. Ad arbitrare la sfida tra blucerchiati e biancocelesti è Aureliano di Bologna.SAMPDORIA LAZIO MOVIOLA - Dopo la vittoria contro l'Inter per 3 a 1, la Lazio torna in campo in trasferta contro la Sampdoria. Il match è valido per la 4^ giornata di Serie ...