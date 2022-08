Lo smartphone disegnato sulla mano di chi lo usa (Di mercoledì 31 agosto 2022) AGI - Fotocamere capaci di cogliere dettagli della Luna invisibili a occhio nudo, display a frequenze altissime per giocare senza rallentamenti o guardare film e serie come su uno schermo a 4K, dissipatori di temperatura che permettono di eseguire processi complessi senza che tutto collassi: il limite di miglioramento degli smartphone viene spostato sempre più in là, ma alla fine nella mano si stringe un oggetto dla design sofisticatissimo, ma scivoloso come una saponetta o talmente grande che per usarlo si rischia di slogarsi i pollici. Lasciato molto molto indietro nel tempo l'obiettivo di creare cellulari sempre più piccoli, la sfida è a creare smartphone che abbiano formati adattabili ai mille usi che vengono richiesti, ma che siano al contempo maneggevoli. Ed è l'obiettivo che si è posta Oppo, la casa cinese che ha presentato a ... Leggi su agi (Di mercoledì 31 agosto 2022) AGI - Fotocamere capaci di cogliere dettagli della Luna invisibili a occhio nudo, display a frequenze altissime per giocare senza rallentamenti o guardare film e serie come su uno schermo a 4K, dissipatori di temperatura che permettono di eseguire processi complessi senza che tutto collassi: il limite di miglioramento degliviene spostato sempre più in là, ma alla fine nellasi stringe un oggetto dla design sofisticatissimo, ma scivoloso come una saponetta o talmente grande che per usarlo si rischia di slogarsi i pollici. Lasciato molto molto indietro nel tempo l'obiettivo di creare cellulari sempre più piccoli, la sfida è a creareche abbiano formati adattabili ai mille usi che vengono richiesti, ma che siano al contempo maneggevoli. Ed è l'obiettivo che si è posta Oppo, la casa cinese che ha presentato a ...

_spamp_ : @cesco_78 Anni fa alla richiesta di disegnare un cellulare ho disegnato un cellulare con antenna, secondo figlia er… - candidoporzus : RT @guffanti_marco: Qui è in corso un dibattito tra quello che ha disegnato parte del programma RobinHood di DeMagistris e il riferimento e… - AvvLucaEgitto : RT @guffanti_marco: Qui è in corso un dibattito tra quello che ha disegnato parte del programma RobinHood di DeMagistris e il riferimento e… - rinaldochiti : RT @guffanti_marco: Qui è in corso un dibattito tra quello che ha disegnato parte del programma RobinHood di DeMagistris e il riferimento e… - ernestosparale7 : RT @guffanti_marco: Qui è in corso un dibattito tra quello che ha disegnato parte del programma RobinHood di DeMagistris e il riferimento e… -