LIVE Musetti-Goffin 3-6 7-5 6-4 2-5, US Open 2022 in DIRETTA: il belga salva tre palle break nel settimo gioco

GAME Musetti, 3-5. Ora Goffin serve per il set. AD-40 Buona prima di Musetti. 40-40 Ora Goffin sta rispondendo meglio. AD-40 In corridoio la risposta del belga. 40-40 Scambio in cui Goffin si salva due volte, ma alla terza deve arrendersi. 40-AD E anche il dritto finisce in corridoio. Palla set per Goffin. 40-40 Altro errore per Musetti. 40-30 In rete il dritto dell'azzurro. 40-15 Gran prima di Musetti. 30-15 In rete la risposta di Goffin. 15-15 Scambio che si conclude con un salvataggio lungo del carrarino. 15-0 Primo ...

