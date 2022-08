LIVE Berrettini-Grenier 2-6, US Open 2022 in DIRETTA: al francese il primo set, tanti inusuali errori di dritto per il romano (Di mercoledì 31 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CAMILA GIORGI-KEYS (2° MATCH DALLE 17.00) 40-0 Quarto ace di Berrettini. 30-0 Risposta lunga di Grenier. 15-0 Servizio e dritto di Berrettini. 2-6 Set Grenier, ancora un dritto largo di Berrettini e si chiude il parziale in 34 minuti. Vantaggio Grenier, set point: risposta di dritto lunga di mezzo metro di Berrettini. 40-40, 3a parità: terzo doppio fallo di Grenier. Vantaggio Grenier, set point: dritto incrociato di Berrettini che resta in rete. 40-40, 2a parità: non entra il passante di rovescio in controbalzo di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 31 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI CAMILA GIORGI-KEYS (2° MATCH DALLE 17.00) 40-0 Quarto ace di. 30-0 Risposta lunga di. 15-0 Servizio edi. 2-6 Set, ancora unlargo die si chiude il parziale in 34 minuti. Vantaggio, set point: risposta dilunga di mezzo metro di. 40-40, 3a parità: terzo doppio fallo di. Vantaggio, set point:incrociato diche resta in rete. 40-40, 2a parità: non entra il passante di rovescio in controbalzo di ...

