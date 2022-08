Leonardo DiCaprio e Camila Morrone si lasciano dopo più di 4 anni insieme (Di mercoledì 31 agosto 2022) Leonardo DiCaprio è tornato single dopo aver messo fine alla sua relazione con Camila Morrone: a lanciare lo scoop è stata la rivista People confermando la rottura tra le due star. Leonardo DiCaprio e Camila Morrone, secondo quanto riportato dalla rivista People, si sarebbero lasciati dopo aver trascorso 4 anni insieme. Il vincitore dell'Oscar, 47 anni, e l'attrice/modella, 25, hanno mantenuto la loro relazione per lo più privata nel corso degli anni, sebbene fossero legati da gennaio 2018. I rappresentanti delle star si sono rifiutati di commentare per adesso. Nel luglio 2019, un insider ha detto alla rivista People che DiCaprio e la ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 31 agosto 2022)è tornato singleaver messo fine alla sua relazione con: a lanciare lo scoop è stata la rivista People confermando la rottura tra le due star., secondo quanto riportato dalla rivista People, si sarebbero lasciatiaver trascorso 4. Il vincitore dell'Oscar, 47, e l'attrice/modella, 25, hanno mantenuto la loro relazione per lo più privata nel corso degli, sebbene fossero legati da gennaio 2018. I rappresentanti delle star si sono rifiutati di commentare per adesso. Nel luglio 2019, un insider ha detto alla rivista People chee la ...

