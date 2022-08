“La Russia potrebbe aprire un secondo teatro di guerra” | l’inspiegabile monito lanciato da un generale tedesco

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Onestamente non si capisce il perché, dopo averne esaltato per anni le virtù geo-politiche, dal giorno della deplorevole invasione dell’Ucraina (da condannare, soprattutto per l’aspetto violento), ora Vladimir Putin è diventato agli occhi dell’Europa un ‘pazzo suicida’, pronto ad immolarsi in un distruttivo conflitto nucleare. Non soloi leader europei ‘lo Zar’ starebbe lavorando per farci ‘morire di freddo’ (eventualità abbastanza improbabile perché la‘guadagna’ proprio vendendoci il gas), ma ora, addirittura, starebbe brigando perundi’ in Europa. IlZorn avverte: “Laun...