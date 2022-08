Juve, già una grana interna per Allegri? Frecciata in diretta all’allenatore (Di mercoledì 31 agosto 2022) Una Frecciata rivolta proprio a Massimiliano Allegri. Il tutto è accaduto dopo la partita vinta dalla Juve contro lo Spezia. La Juventus è tornata a vincere. Un successo arrivato dopo due pareggi amaro, che hanno anche creato un po’ di apprensione all’interno dell’ambiente bianconero. Quello contro la Sampdoria è stato sicuramente imprevisto, ma anche l’1-1 Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 31 agosto 2022) Unarivolta proprio a Massimiliano. Il tutto è accaduto dopo la partita vinta dallacontro lo Spezia. Lantus è tornata a vincere. Un successo arrivato dopo due pareggi amaro, che hanno anche creato un po’ di apprensione all’interno dell’ambiente bianconero. Quello contro la Sampdoria è stato sicuramente imprevisto, ma anche l’1-1 Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

FBiasin : #Milik è un altro ottimo acquisto della #Juve, l’ennesimo in questa sessione di mercato. Anche #Zakaria è stato un… - _Morik92_ : Contatti positivi #Juve-#Psg per #Paredes. Si va verso la chiusura dell'affare, previsti possibili sviluppi già in… - GiovaAlbanese : Fino a oggi la #Juventus non aveva mai accelerato su #Milik. L'incontro con l'agente per discutere l'ingaggio è un… - Romanito_21 : RT @paolorossi1965: Tutte le cose perfette di #JuveSpezia 1. #Vlahovic sa tirare le punizioni: #JuveRoma non è un episodio isolato 2. #Mil… - zoldan_daniele : RT @paolorossi1965: Tutte le cose perfette di #JuveSpezia 1. #Vlahovic sa tirare le punizioni: #JuveRoma non è un episodio isolato 2. #Mil… -