Inferno in autostrada, il tir si ribalta provocando una tragedia: diversi i feriti (Di mercoledì 31 agosto 2022) La storia che stiamo per raccontarvi sembra tratta da un film e arriva direttamente da oltre oceano. In California si è verificato uno strano incidente autostradale, dove diverse persone sono rimaste ferite a causa di un carico di pomodori. Sì, avete capito bene. Sono stati proprio i famosi ortaggi a creare caos tra gli automobilisti. Vediamo nel dettaglio che cos’è accaduto sulla Interstate 80, rimasta chiusa per diverse ore.



La California produce oltre il 90% dei pomodori trattati di tutti gli Stati Uniti e quasi la metà dei pomodori trasformati a livello mondiale, secondo la California Tomato Growers Association. Come riportato da Fanpage e Libero, un camion ha rovesciato più di 150.000 pomodori su un'autostrada in California bloccando completamente il traffico, provocando incidenti che hanno coinvolto ben sette auto e la ...

