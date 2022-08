In moto in autostrada senza mutande, multato per atti osceni: “Stavo andando ad una spiaggia per nudisti” (Di mercoledì 31 agosto 2022) Viaggiava in scooter sull‘autostrada A10 completamente nudo, salvo il casco e una canottiera arrotolata. E quando la polizia stradale, allertata dagli attoniti automobilisti che lo avevano avvistato, lo ha fermato e multato per atti osceni, lui si è giustificato dicendo che stava “soltanto” raggiungendo una spiaggia per nudisti. E’ quanto successo nella tarda mattinata di martedì 30 agosto nel tratto tra Genova e Savona, lungo l’autostrada ligure A10: la Polstrada di Sampierdarena ha ricevuto una segnalazione da parte di alcuni automobilisti circa un uomo nudo a bordo di uno scooter ed è subito intervenuta. Fermato, l’uomo, un sessantenne con indosso il solo casco ed una canottiera arrotolata, è stato multato. L'articolo proviene da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 31 agosto 2022) Viaggiava in scooter sull‘A10 completamente nudo, salvo il casco e una canottiera arrotolata. E quando la polizia stradale, allertata dagli attoniti automobilisti che lo avevano avvistato, lo ha fermato eper, lui si è giustificato dicendo che stava “soltanto” raggiungendo unaper. E’ quanto successo nella tarda mnata di martedì 30 agosto nel tratto tra Genova e Savona, lungo l’ligure A10: la Polstrada di Sampierdarena ha ricevuto una segnalazione da parte di alcuni automobilisti circa un uomo nudo a bordo di uno scooter ed è subito intervenuta. Fermato, l’uomo, un sessantenne con indosso il solo casco ed una canottiera arrotolata, è stato. L'articolo proviene da ...

FQMagazineit : In moto in autostrada senza mutande, multato per atti osceni: “Stavo andando ad una spiaggia per nudisti” - IlLungo7 : RT @fanpage: Per percorrere l'autostrada in moto si era dotato di regolare casco prima di mettersi in viaggio, peccato però che abbia decis… - angiuoniluigi : RT @fanpage: Per percorrere l'autostrada in moto si era dotato di regolare casco prima di mettersi in viaggio, peccato però che abbia decis… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Per percorrere l'autostrada in moto si era dotato di regolare casco prima di mettersi in viaggio, peccato però che abbia decis… - andrea_geissa : @mariannaaprile Nemmeno a farlo apposta vado su FB e vedo questa notizia -