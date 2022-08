Gorbaciov | i leader occidentali rendono omaggio Draghi | ' Suo desiderio di pace quanto mai attuale'

riotta : Addio all'ultimo leader russo del XX secolo #Gorbaciov Un onore avere raccontato @Corriere le sue alterne vicende d… - BentivogliMarco : Ci lascia un grande e coraggioso leader che ha messo in gioco tutto per la democrazia del suo paese. #gorbaciov - RaiNews : Se ne va a 91 anni #Gorbaciov l'uomo che fece cadere Muro di Berlino - Agricolturabio1 : RT @itinagli: Ieri si è spento un leader che ha cambiato il corso della Storia. #Gorbaciov si assunse la responsabilità delle riforme, dell… - surenpivazyan : RT @zaiapresidente: ??? Mikhail Sergeievic Gorbaciov, ultimo leader dell'Unione Sovietica, è morto all'età di 91 anni dopo una grave e prol… -

La presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen ha salutatocome un "fidato e rispettato" che "ha aperto la strada a un'Europa libera". Per il presidente francese ...New York Times La scomparsa di, 'ilvisionario che sollevò la cortina di ferro', è la notizia principale sulla prima pagina del New York Times, secondo cui 'pochinel 20esimo ...Si è spento a 91 anni il padre della perestroika, Mikhail Gorbaciov, proprio in un periodo violento contrassegnato dall’irruzione russa in Ucraiana. A darne comunicazione a mezzanotte è stata la Clini ...Morto Mikhail Gorbaciov. I politici tedeschi omaggiano lo statista e gli riconoscono un ruolo chiave nell'unificazione della Germania.