Gorbaciov e il vecchio spot della pizza | ve lo ricordate?

rocco1909 : RT @Mickyrandolph: Marco Rizzo festeggia la morte di Gorbaciov: «Era dal 1991 che aspettavo di brindare». Un vecchio proverbio arabo recita… - LaLestofante : RT @Mickyrandolph: Marco Rizzo festeggia la morte di Gorbaciov: «Era dal 1991 che aspettavo di brindare». Un vecchio proverbio arabo recita… - Orry46 : RT @Mickyrandolph: Marco Rizzo festeggia la morte di Gorbaciov: «Era dal 1991 che aspettavo di brindare». Un vecchio proverbio arabo recita… - annamarone : RT @Mickyrandolph: Marco Rizzo festeggia la morte di Gorbaciov: «Era dal 1991 che aspettavo di brindare». Un vecchio proverbio arabo recita… - ManricoMaci : RT @Mickyrandolph: Marco Rizzo festeggia la morte di Gorbaciov: «Era dal 1991 che aspettavo di brindare». Un vecchio proverbio arabo recita… -

Mikhail, l'ex leader dell'Unione Sovietica morto oggi all'età di 91 anni, nel 1997 si prestò a girare uno spot televisivo per Pizza Hut . Nello spot che andò in onda a livello internazionale nel ...... aggiunse, 'l'obiettivo di Putin ha incrociato gli interessi della maggioranza'. Dal canto suo, Putin si è ben guardato dall 'andare allo scontro con il grandedella politica ...E’ morto Mikhail Gorbaciov, l’ultimo presidente dell’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche (Urss), l’uomo che cercò di trasformare il socialismo La morte di Mikhail Gorbaciov, il sogno irreal ...«Putin Ha salvato la Russia», ma "ora mi sembra malato di presunzione. Tutti mi dicono che non ha più importanza, perché lui è già Dio o, come minimo, ...