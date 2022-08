(Di mercoledì 31 agosto 2022)– Non conosce sosta l’attività dei Carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma per contrastare ogni forma di illegalità e abusivismo nello scalo aeroportuale internazionale “Leonardo Da Vinci” di. Presso il Terminal 3 “Arrivi”, infatti, nel corso di uno specifico servizio finalizzato a contrastare l’eserciziodell’attività di trasporto pubblico non di linea, i Carabinieri hanno sanzionato un autista, addetto al servizio di noleggio con conducente per il trasporto di persone, sorpreso mentre prova, senza averne titolo,tra i passeggeri in transito all’interno dello scalo. L’è stato sanzionato amministrativamente per un importo totale di 2.064 €. L’attività rientra nell’ambito di un più ampio piano strategico pianificato dal Comando ...

ilfaroonline : Fiumicino, a “caccia” di clienti in aeroporto: multa salata per un Ncc abusivo - boxhiu : @marattin Due eurofighter da arezzo andavano a fiumicino proprio sopra casa hanno rotto il muro invisibile ma che e… -

Il Faro online

LIVE23.58 - Il Sassuolo adi un esterno, i neroverdi faranno un tentativo per Bellerin.23.pronto a effettuare le visite mediche con i giallorossi." Mady #Camara è atterrato a. Il ......partito da New York e diretto a Romanon aveva risposto ad alcune chiamate del centro radar di Marsiglia mentre sorvolava il cielo francese. La Francia aveva così allertato due... Fiumicino, maxi multa a due Ncc: erano a "caccia" di clienti in aeroporto Possibili quattro cambi rispetto alla formazione che ha pareggiato contro la Juve. Paulo non ha ancora segnato ma Mou lo difende: «Per me è sempre decisivo anche così» ...L’A350 e’ decollato da Fiumicino alle 14:15 come AZ8031 per poi dirigersi verso il Friuli. Tre volte ha sorvolato a bassa quota al traverso la pista di Rivolto, e’… Leggi ...