F1, Toto Wolff: "Il caso Piastri? Non conosco la situazione, ma credo nel karma…" (Di mercoledì 31 agosto 2022) Mentre il Mondiale di F1 2022 sta prendendo sempre di più la direzione di Max Verstappen e della Red Bull, nel circus più famoso del motorsport è un altro argomento a infiammare le discussioni: il caso relativo a Oscar Piastri. Dove correrà il giovane pilota l'anno prossimo: in Alpine o in McLaren? Una domanda a cui al momento è difficile rispondere, ma sulla quale il team principal della Mercedes Toto Wolff, anche manager di piloti, si così espresso. "I programmi junior e tutto quello che gli ruota intorno – ha affermato in un'intervista ad Autosport.com – dovrebbero essere maggiormente rispettati. Ora non conosco al meglio la situazione legale in atto, ma credo nel karma (ironizza, ndr)". A fare eco a queste dichiarazioni, sono arrivate anche quelle di Christian ...

