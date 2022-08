Eni | al Sisi vede Descalzi | “Far progredire cooperazione”

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 31 agosto 2022) (Adnkronos) – “Il Presidente: farlacon l’Eni”. E’ il titolo in prima pagina su al-Ahram’ di oggi nell’articolo dedicato all’incontro al Cairo tra Abdel Fattah al-e l’amministratore delegato del cane a sei zampe, Claudio. “Al--riporta il quotidiano- ha chiesto di continuare a rafforzare la proficua collaborazione con Eni ed ha espresso apprezzamento per la partnership esistente con il gruppo, le diverse attività che svolge, auspicandone la continuazione nel campo della ricerca e dell’esplorazione, con l’obiettivo di ottenere un utilizzo ottimale delle risorse egiziane per il settore energetico”. Il portavoce della presidenza, Bassam Rady -prosegue il quotidiano- ha affermato che “l’incontro ha fatto il punto sull’attività attuale e futura dell’azienda ...