Dramma a Ercolano | accoltella il fratello in strada dopo un brutale litigio

Leggi su teleclubitalia

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Paura nella notte ad, untra fratelli finisce nel sangue. I poliziotti del Commissariato di Portici-, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti in via D’Annunzio per la segnalazione di una lite inconmento., lite conmento tra fratelli Quando gli agenti sono giunti sul posto hanno trovato un L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.