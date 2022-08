Dopo quattro anni, la storia tra l'attore e la modella sarebbe giunta al capolinea (Di mercoledì 31 agosto 2022) Non è stata una storia d’amore pubblicizzata su copertine o particolarmente esposta tra eventi pubblici e apparizioni televisive. Anzi. Leonardo DiCaprio e Camila Morrone hanno sempre mantenuto un basso, bassissimo, profilo, facendosi vedere in pubblico – in quattro anni di relazione – solo pochissime volte. Ora, però, la loro storia d’amore sarebbe giunta al capolinea. Lo annuncia People. Leonardo DiCaprio, single di nuovo Pare che la storia d’amore tra l’attore 47enne e la modella e attrice 25enne sia ormai alle sue battute finali. I due erano stati paparazzati per la prima volta a una festa di Capodanno organizzata da Tobey Macguire, grande amico di DiCaprio. Era la notte tra il 2017 e il 2018. E i due ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 31 agosto 2022) Non è stata unad’amore pubblicizzata su copertine o particolarmente esposta tra eventi pubblici e apparizioni televisive. Anzi. Leonardo DiCaprio e Camila Morrone hanno sempre mantenuto un basso, bassissimo, profilo, facendosi vedere in pubblico – indi relazione – solo pochissime volte. Ora, però, la lorod’amoreal. Lo annuncia People. Leonardo DiCaprio, single di nuovo Pare che lad’amore tra l’47enne e lae attrice 25enne sia ormai alle sue battute finali. I due erano stati paparazzati per la prima volta a una festa di Capodanno organizzata da Tobey Macguire, grande amico di DiCaprio. Era la notte tra il 2017 e il 2018. E i due ...

