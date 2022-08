Divertirsi insieme per sconfiggere l’isolamento della malattia: con i Summer Camp di Amici onlus si può (Di mercoledì 31 agosto 2022) Un Camp dedicato a giovani affetti da malattia di Crohn e Colite Ulcerosa. È con questa iniziativa che Amici onlus, nella cornice grossetana della Fattoria ‘La Principina’, dal 27 agosto al 4 settembre 2022, ha ripreso le sue attività dopo due anni. Non sono bastate la pandemia di Covid-19, le chiusure, le rinunce e la necessaria attesa per spegnere l’entusiasmo dei volontari dell’Associazione nazionale per le malattie infiammatorie croniche dell’intestino (www.Amiciitalia.eu), che hanno voluto regalare a bambini e adolescenti affetti da questo tipo di patologie qualche giorno di pura gioia e spensieratezza. Il Summer Camp I Campi estivi sono infatti una di quelle esperienze che rimangono per sempre nella memoria di più piccoli, e la ... Leggi su luce.lanazione (Di mercoledì 31 agosto 2022) Undedicato a giovani affetti dadi Crohn e Colite Ulcerosa. È con questa iniziativa che, nella cornice grossetanaFattoria ‘La Principina’, dal 27 agosto al 4 settembre 2022, ha ripreso le sue attività dopo due anni. Non sono bastate la pandemia di Covid-19, le chiusure, le rinunce e la necessaria attesa per spegnere l’entusiasmo dei volontari dell’Associazione nazionale per le malattie infiammatorie croniche dell’intestino (www.italia.eu), che hanno voluto regalare a bambini e adolescenti affetti da questo tipo di patologie qualche giorno di pura gioia e spensieratezza. Ili estivi sono infatti una di quelle esperienze che rimangono per sempre nella memoria di più piccoli, e la ...

