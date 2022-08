Di Maio, se lo conosci lo eviti: la sua sigla è sotto l’1%. 5S in salute da quando è andato via (Di mercoledì 31 agosto 2022) C’è il doppio brodo Star della pubblicità e c’è il doppio effetto-Di Maio segnalato dai sondaggi. Il primo, positivo, rallegra il M5S, tornato a vedere il “più” dopo mesi di segno “meno” nelle rilevazioni, e l’altro, iper-negativo, che angoscia proprio la sigla del titolare della Farnesina, inchiodata ad uno striminzito 0,8 per cento. Risultato: il ministro degli Esteri porta più male che bene. Se ne stanno accorgendo anche nel Pd che, impalmandolo, ha celebrato le classiche nozze coi fichi secchi. E sì, perché se la percentuale di Impegno civico (questa la denominazione dell’anemica sigla di Di Maio) resterà sotto l’uno, i suoi voti andranno a rimpolpare il bottino elettorale del centrodestra. Di Maio non porta un voto al Pd Un pessimo affare per Enrico Letta, più che ottimo per Di ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 31 agosto 2022) C’è il doppio brodo Star della pubblicità e c’è il doppio effetto-Disegnalato dai sondaggi. Il primo, positivo, rallegra il M5S, tornato a vedere il “più” dopo mesi di segno “meno” nelle rilevazioni, e l’altro, iper-negativo, che angoscia proprio ladel titolare della Farnesina, inchiodata ad uno striminzito 0,8 per cento. Risultato: il ministro degli Esteri porta più male che bene. Se ne stanno accorgendo anche nel Pd che, impalmandolo, ha celebrato le classiche nozze coi fichi secchi. E sì, perché se la percentuale di Impegno civico (questa la denominazione dell’anemicadi Di) resteràl’uno, i suoi voti andranno a rimpolpare il bottino elettorale del centrodestra. Dinon porta un voto al Pd Un pessimo affare per Enrico Letta, più che ottimo per Di ...

