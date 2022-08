Crotone | esplode un container su un rimorchiatore ormeggiato nel porto | 3 morti e 2 feriti – Il video

Leggi su open.online

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Una bordo di unda diversi giorni aldiè esploso intorno alle 17:30 di oggi, 31 agosto. Perché sia potuto accadere è ancora da capire, ma intanto si sa già di tre persone che sono morte.informa riporta come l’esplosione possa essere avvenuta all’interno della sala macchine dell’imbarcazione in manutenzione. Ilsi trovava a poppa delAsso: imbarcazione straniera in attività sulla piattaforma Eni che estrae metano al largo di. Le vittime sarebbero membri dell’equipaggio dell’imbarcazione battente bandiera straniera. Come scrive il Corriere della Calabria, due corpi sono stati rinvenuti sulla banchina e il terzo è stato recuperato in mare. Una ...