repubblica : Crotone, esplode un container su un rimorchiatore in porto: tre morti e quattro dispersi - zav_news : #Breaking ?? #Crotone, esplode un rimorchiatore attraccato sulla banchina: morti tre membri dell'equipaggio, un fer… - lametino : Esplode container su rimorchiatore a Crotone, tre morti - - GazzettaDelSud : ?? +++ ULTIM'ORA +++ Esplode container su rimorchiatore a #Crotone, tre morti. - Gazzettino : Crotone, esplode container su rimorchiatore ormeggiato al porto: morti tre membri dell'equipaggio -

ilmessaggero.it

Tragedia sfiorata oggi, a, per una squadra dei vigili del fuoco. I vigili sono intervenuti in via delle Conchiglie, in località Gabella, per un incendio arbusti e macchia mediterranea bassa. A causa del forte vento, le .../ Tragedia sfiorata oggi, a, per una squadra dei vigili del fuoco. I vigili sono intervenuti in via delle Conchiglie, in località Gabella, per un incendio arbusti e macchia mediterranea bassa. A causa del forte vento, le ... Crotone, esplode container su rimorchiatore ormeggiato al porto: morti tre membri dell'equipaggio, 4 dispersi Tre persone sono morte a causa dello scoppio di un container, per cause in corso d'accertamento, su un rimorchiatore ormeggiato nel porto di Crotone. Le vittime sono membri ...Nell’amichevole disputata ieri sera allo Scida, il Crotone rifila un rotondo 4-0 allo Scalea mettendo ... di Vitale dalla lunga distanza che toglie le ragnatele dal sette e fa esplodere lo Scida.