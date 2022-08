Cosa c'è nel Foglio della moda di settembre (Di mercoledì 31 agosto 2022) Esce domani, giovedì 1 settembre, il nuovo numero del Foglio della moda. Si parla del business dell'(im)perfezione: i brand della moda accelerano sulle linee di cura e bellezza, le uniche che abbiano già recuperato i fatturati pre-Covid. Un panorama contraddittorio e schizofrenico in cui convivono il marketing dell'inclusione e l'ossessione dei giovanissimi per la forma. Sulle declinazioni della bellezza dicono la loro Mahmood (intervistato da Antonio Mancinelli), il mito vivente Celia Birtwell, Paola Severini Melograni nell'editoriale e il professor Attilio Brilli intervistato da Anton Giulio Onofri in un brillante excursus sul cancel subito dalla statuaria di Venere nei millenni, e il suo costante ritorno. Che Cosa rimane dell'estetica classica ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 31 agosto 2022) Esce domani, giovedì 1, il nuovo numero del. Si parla del business dell'(im)perfezione: i brandaccelerano sulle linee di cura e bellezza, le uniche che abbiano già recuperato i fatturati pre-Covid. Un panorama contraddittorio e schizofrenico in cui convivono il marketing dell'inclusione e l'ossessione dei giovanissimi per la forma. Sulle declinazionibellezza dicono la loro Mahmood (intervistato da Antonio Mancinelli), il mito vivente Celia Birtwell, Paola Severini Melograni nell'editoriale e il professor Attilio Brilli intervistato da Anton Giulio Onofri in un brillante excursus sul cancel subito dalla statuaria di Venere nei millenni, e il suo costante ritorno. Cherimane dell'estetica classica ...

fleinaudi : Ecco Carlo #Nordio sul #blocconavale nel Mediterraneo. Ecco cosa vuol dire essere un uomo intellettualmente libero.… - rulajebreal : Nel 2018, Traini, il militante neofascista, fece un raid razzista ferendo 6 immigrati a colpi di pistola. Ecco cosa… - lauraboldrini : Ma Calenda, Renzi e Conte perché continuano ad attaccare il @pdnetwork? Non si rendono conto di cosa comporterebbe… - lucabattanta : RT @DanicWasTaken: Ora arriviamo al mio primo voto, lo ricordo come momento emozionante, ma dire fosse consapevole era un'azzardo: votai qu… - aliabilityy : Poi sono d'accordo che sarebbe carino se l'acqua la fornissero direttamente loro ma siccome non è mai così cosa vi… -