Conte (M5s) insiste: 'Sostengo l'Ucraina ma niente armi e né una nuova guerra fredda' (Di mercoledì 31 agosto 2022) La sua linea resta quella che ha provocato tensioni con il Pd : basta aiuti militari all' Ucraina . E questo nonostante sia evidente che il disegno di Putin non si limita al Donbass ma punta al pieno ... Leggi su globalist (Di mercoledì 31 agosto 2022) La sua linea resta quella che ha provocato tensioni con il Pd : basta aiuti militari all'. E questo nonostante sia evidente che il disegno di Putin non si limita al Donbass ma punta al pieno ...

CarloCalenda : Salvini non è nel PPE e io sono in @RenewEurope (liberali). Titoli stravaganti per provare a far credere ai lettori… - pietroraffa : La scelta di Conte di far cadere Draghi aveva un unico obiettivo: quello elettorale. Follia. Ma per onestà intellet… - SkyTG24 : Conte: #M5S escluso da Meeting di Rimini? Siamo scomodi per il sistema - Lorellastelle : RT @Virus1979C: “Non è che mi potete chiedere ogni giorno di Di Maio“,risponde il presidente del M5S @GiuseppeConteIT, a margine di un appu… - 108Elebru : RT @ConConte22: Se il M5S è in crescita è solo merito di Giuseppe Conte, il quale si è battuto per riportare in auge i temi delle origini d… -