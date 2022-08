Agenzia_Ansa : Biden ha reso omaggio a Gorbaciov, definendolo un 'leader raro' che ha avuto 'il coraggio di rischiare un'intera ca… - DarioGiuffrida1 : RT @Agenzia_Ansa: Biden ha reso omaggio a Gorbaciov, definendolo un 'leader raro' che ha avuto 'il coraggio di rischiare un'intera carriera… - TerrinoniL : Biden: 'Gorbaciov fu un leader raro, rese il mondo più sicuro' - Ultima Ora - benjamn_boliche : RT @Agenzia_Ansa: Biden ha reso omaggio a Gorbaciov, definendolo un 'leader raro' che ha avuto 'il coraggio di rischiare un'intera carriera… - benjamn_boliche : RT @MediasetTgcom24: Morte Gorbaciov, Biden: 'Leader raro che rese il mondo più sicuro' | Von der Leyen: 'Aprì la strada a un'Europa libera… -

Il presidente americano Joeha reso omaggio all'ultimo leader sovietico Mikhail, morto ieri all'età di 91 anni, definendolo un "leader raro". Le sue azioni sono state quelle di un leader con "immaginazione ...... ha proseguito, sottolineando che "anche anni dopo aver lasciato l'incarico, era ancora profondamente impegnato. Quandovisitò la Casa Bianca nel 2009, parlammo a lungo del lavoro in ..."Ha creduto nella glasnost e nella perestrojka non come semplici slogan, ma come la strada da seguire. Ebbe il coraggio di ammettere che le cose dovevano cambiare" ...Per Boris Johnson, l'ultimo presidente dell'Urss è stato "un esempio, al contrario di Putin". Per il segretario dell'Onu, Guterres, Gorbaciov fu "uno statista che ha cambiato il corso della storia" ...