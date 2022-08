Berrettini-Grenier oggi in tv: data, orario, canale e diretta streaming US Open 2022 (Di mercoledì 31 agosto 2022) Matteo Berrettini sfiderà Hugo Grenier nel secondo turno degli Us Open 2022. L’azzurro all’esordio ha destato una buona impressione, sbarazzandosi facilmente di un avversario che sulla carta avrebbe potuto creargli qualche grattacapo come Jarry. Ora il nostro parte di gran lunga favorito contro il francese, fortunato ad entrare in tabellone come lucky loser e bravo a sfruttare l’occasione superando l’argentino Etcheverry. Grenier, ventisei anni, ha giocato nel corso della stagione quasi esclusivamente a livello challenger, vincendone uno poche settimane fa sul cemento di Segovia. Con i suoi colpi piatti rappresenta il prototipo del giocatore da campi veloci, ma un Matteo in buona forma psicofisica non deve temerlo in alcun modo. PROGRAMMA DEL TORNEO TABELLONE MONTEPREMI Berrettini e ... Leggi su sportface (Di mercoledì 31 agosto 2022) Matteosfiderà Hugonel secondo turno degli Us. L’azzurro all’esordio ha destato una buona impressione, sbarazzandosi facilmente di un avversario che sulla carta avrebbe potuto creargli qualche grattacapo come Jarry. Ora il nostro parte di gran lunga favorito contro il francese, fortunato ad entrare in tabellone come lucky loser e bravo a sfruttare l’occasione superando l’argentino Etcheverry., ventisei anni, ha giocato nel corso della stagione quasi esclusivamente a livello challenger, vincendone uno poche settimane fa sul cemento di Segovia. Con i suoi colpi piatti rappresenta il prototipo del giocatore da campi veloci, ma un Matteo in buona forma psicofisica non deve temerlo in alcun modo. PROGRAMMA DEL TORNEO TABELLONE MONTEPREMIe ...

