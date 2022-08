Banda sorpresa a rubare in auto: la dinamica (Di mercoledì 31 agosto 2022) Banda sorpresa a rubare dalle auto in sosta. Dovranno rispondere di furto aggravato in concorso tre cileni arrestati dai carabinieri che hanno notato uno dei tre attendere, con ruolo di vedetta a bordo della propria autovettura in sosta lungo la carreggiata, mentre due connazionali si introducevano all’interno di due autovetture regolarmente parcheggiate dopo averne infranto i vebtri dei deflettori sinistri, utilizzando dei cacciaviti. I carabinieri li hanno bloccati e recuperato quanto asportato dai mezzi. Gli arrestati, di 31, 33 e 38 anni, subiranno il rito direttissimo gli arresti sono stati convalidati. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 31 agosto 2022)dallein sosta. Dovranno rispondere di furto aggravato in concorso tre cileni arrestati dai carabinieri che hanno notato uno dei tre attendere, con ruolo di vedetta a bordo della propriavettura in sosta lungo la carreggiata, mentre due connazionali si introducevano all’interno di duevetture regolarmente parcheggiate dopo averne infranto i vebtri dei deflettori sinistri, utilizzando dei cacciaviti. I carabinieri li hanno bloccati e recuperato quanto asportato dai mezzi. Gli arrestati, di 31, 33 e 38 anni, subiranno il rito direttissimo gli arresti sono stati convalidati. L'articolo proviene da Italia Sera.

Minacce a Pogba con il mitra. E lui ha pagato 100mila euro

del centrocampista che ha denunciato minacce e tentativi di estorsioni da parte di una banda ... "Le recenti dichiarazioni di Mathias Pogba sui social network non sono purtroppo una sorpresa e si ...

Morto Gorbaciov. L'ultimo Segretario generale, il primo riformatore

"Slava Bogu", gloria a Dio, disse a sorpresa Mikhail Sergheevic Gorbaciov in quel cortile dell'asilo dov'erano schierati i bambini per ... La banda militare sulla piazza incominciò a suonare e la musica ...