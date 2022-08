Ascolti tv 30 agosto 2022: Rai 1 doppia Canale 5 (Di mercoledì 31 agosto 2022) Ascolti tv: Rai1 vince il prime time davanti a Canale5 Per sempre la mia ragazza porta Rai1 ad aggiudicarsi il prime time con 2,285 milioni di spettatori, pari al 16,1%. La miniserie La mantide su Canale5, ha fatto registrare l’8,2% di share media con 1,124 milioni di spettatori, Fuori dal coro Su Rete4 all’8,4% e 940 mila La settimana scorsa la più vista è stata Canale5, con il 13,3% di share e 1,724 milioni di spettatori. Rai1, con Un sogno per te, aveva raggiunto il 12,8% e 1,632 milioni di spettatori, sempre sul terzo gradino del podio Rete 4, ma con Controcorrente, con 823 mila spettatori e il 6,2% di share. Ascolti tv altre reti La classifica degli Ascolti tv delle reti generaliste prosegue con Fast & Furious su Italia 1 che ha registrato il 6,2% di share media con 909 mila ... Leggi su tvzoom (Di mercoledì 31 agosto 2022)tv: Rai1 vince il prime time davanti a5 Per sempre la mia ragazza porta Rai1 ad aggiudicarsi il prime time con 2,285 milioni di spettatori, pari al 16,1%. La miniserie La mantide su5, ha fatto registrare l’8,2% di share media con 1,124 milioni di spettatori, Fuori dal coro Su Rete4 all’8,4% e 940 mila La settimana scorsa la più vista è stata5, con il 13,3% di share e 1,724 milioni di spettatori. Rai1, con Un sogno per te, aveva raggiunto il 12,8% e 1,632 milioni di spettatori, sempre sul terzo gradino del podio Rete 4, ma con Controcorrente, con 823 mila spettatori e il 6,2% di share.tv altre reti La classifica deglitv delle reti generaliste prosegue con Fast & Furious su Italia 1 che ha registrato il 6,2% di share media con 909 mila ...

