Armando Cerzosimo: immaginare la musica (Di mercoledì 31 agosto 2022) Venerdì alle ore 19,00, vernissage al Frac di Baronissi della mostra del fotografo di Montecorvino Rovella: “Appunti per un’iconografia della canzone”, nell’ambito della seconda edizione della rassegna “Visionnaire22”. L’artista tende a creare in questi panorami urbani una sorta di tòpos, un luogo unico e universale, al tempo stesso familiare, umano, personale Di Olga Chieffi La fotografia, sin dalla sua apparizione, si è interrogata in rapporto alle altre arti e alle forme, unitamente ai significati della rappresentazione della realtà. La fotografia contemporanea non cessa di avanzare proposte sulla base di valori individuali come assoluti, fecondità della sperimentazione, verità della testimonianza, autorità della rappresentazione, equità della relazione immagine-spettatore, potere dell’immaginazione, poesia della materialità dell’immagine. E’ su questi assunti estetici che il ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 31 agosto 2022) Venerdì alle ore 19,00, vernissage al Frac di Baronissi della mostra del fotografo di Montecorvino Rovella: “Appunti per un’iconografia della canzone”, nell’ambito della seconda edizione della rassegna “Visionnaire22”. L’artista tende a creare in questi panorami urbani una sorta di tòpos, un luogo unico e universale, al tempo stesso familiare, umano, personale Di Olga Chieffi La fotografia, sin dalla sua apparizione, si è interrogata in rapporto alle altre arti e alle forme, unitamente ai significati della rappresentazione della realtà. La fotografia contemporanea non cessa di avanzare proposte sulla base di valori individuali come assoluti, fecondità della sperimentazione, verità della testimonianza, autorità della rappresentazione, equità della relazione immagine-spettatore, potere dell’immaginazione, poesia della materialità dell’immagine. E’ su questi assunti estetici che il ...

corrmezzogiorno : #Salerno Le città della musica raccontate nelle foto di Armando Cerzosimo - zazoomblog : Appunti per uniconografia della canzone Armando Cerzosimo espone alla Terrazza degli Aranci di Baronissi. -… - salvato49920769 : Mostra personale di Armando Cerzosimo al Museo Frac per VISIONNAIRE22. Vernissage venerdì 2 settembre alle ore 19.… - GazzettaSalerno : Appunti per un’iconografia della canzone, Armando Cerzosimo espone alla Terrazza degli Aranci di Baronissi. - newsdinapoli : FRaC Baronissi: ARMANDO CERZOSIMO con appunti per un’iconografia della canzone #Appuntamenti #appunti… -