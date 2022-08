Ultime Notizie – Covid oggi Lazio, 2.362 contagi e 6 morti: a Roma 1.085 casi (Di martedì 30 agosto 2022) Sono 2.362 i nuovi contagi da Covid nel Lazio secondo il bollettino di oggi, 30 agosto. Si registrano inoltre altri 6 morti. A Roma i nuovi casi sono 1.085. “oggi nel Lazio su 3.757 tamponi molecolari e 13.719 tamponi antigenici per un totale di 17.476 tamponi, si registrano 2.362 nuovi casi positivi (+1.543), sono 6 i decessi (-1), 558 i ricoverati (-56), e 45 le persone nelle terapie intensive (+1) e 6.964 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 13,5%”, comunica, in una nota, l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. Nel dettaglio, nella Asl Roma 1 sono 391 i nuovi casi e 2 i decessi nelle Ultime 24 ore. Nella Asl ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 30 agosto 2022) Sono 2.362 i nuovidanelsecondo il bollettino di, 30 agosto. Si registrano inoltre altri 6. Ai nuovisono 1.085. “nelsu 3.757 tamponi molecolari e 13.719 tamponi antigenici per un totale di 17.476 tamponi, si registrano 2.362 nuovipositivi (+1.543), sono 6 i decessi (-1), 558 i ricoverati (-56), e 45 le persone nelle terapie intensive (+1) e 6.964 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 13,5%”, comunica, in una nota, l’Assessore alla Sanità della Regione, Alessio D’Amato. Nel dettaglio, nella Asl1 sono 391 i nuovie 2 i decessi nelle24 ore. Nella Asl ...

