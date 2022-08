Udinese-Fiorentina | convocati Italiano | out Duncan e Gonzalez per infortunio

Leggi su sportface

(Di martedì 30 agosto 2022) Laha diffuso la lista dei giocatoriper la sfida di domani, mercoledì 31 agosto, contro l’. Vincenzodeve fare fronte a due brutte notizie, perché Alfrede Nicosalteranno la trasferta friulana in quanto non hanno recuperato dai rispettivi guai muscolari. Contro l’starebbe pensando ad una serie di cambi per effettuare un leggero turnover in vista della sfida contro la Juventus: in particolare, Amrabat e Biraghi potrebbero riposare. Quel che appare certo è l’impiego di Rolando Mandragora dal primo minuto. Ecco quindi la lista completa deiViola: Amrabat, Barak, Benassi, Bianco, Biraghi, Cerofolini, Dodo, Igor, Gollini, Ikoné, Jovic, Kouamé, Maleh, ...