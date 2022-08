Trinità dei Monti | la scalinata danneggiata nuovamente | questa volta da un monopattino

TuttoSuRoma : #Roma, lancia monopattino da Trinità dei Monti e danneggia la scalinata: americana rischia il processo (pena fi - Lazio_TV : La turista americana era stata fermata dalla Polizia Locale. - lifestyleblogit : Roma, lanciò monopattino da scalinata Trinità dei Monti: turista rischia processo - - vivereitalia : Roma, lanciò monopattino da scalinata Trinità dei Monti: turista rischia processo - News24_it : Roma, lanciò monopattino da scalinata Trinità dei Monti: turista rischia processo -

La scalinata diMonti è stata vittimi di un altro danneggiamento: dopo l'episodio dell'ingegnere saudita che a bordo di una Maserati aveva danneggiato la scalinata diMonti, ora a rischiare di ...Processo in vista per la turista americana che nel giugno scorso ha lanciato un monopattino dalla scalinata diMonti. La procura di Roma ha infatti notificato l'avviso di conclusione delle indagini, atto che solitamente precede la richiesta di rinvio a giudizio. Stessa sorte anche per l'ingegnere ...