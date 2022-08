Scandi bob | il caschetto dalle nuance scandinave che non richiede grande cura

Cosmopolitan_IT : Come le ragazze scandinave: lo Scandi bob è il taglio a basso mantenimento più amato -

Cosmopolitan

In questo caso piuttosto che fare un caschetto regolare, si potrebbe optare per unasimmetrico. ... È un ritorno di un'acconciatura in voga negli anni '90, lowaves. Le onde scandinave ci ...Biondo, la particolare nuance di capelli che arriva dal Grande Nord guarda le foto Leggi ... la combinazione perfetta I tagli di capelli più trendy (e pratici) per l'estate, pixie e shag X ... Tagli capelli a caschetto a basso mantenimento per l'estate 2022 As she releases her third album, the singer discusses cracking TikTok, her Swedish heritage and run-ins with Reese Witherspoon.Finnish Prime Minister Sanna Marin is awaiting results of a drug test after that video emerged of her dancing and drinking with friends to local rap music. The 36-year-old leader said after her ...