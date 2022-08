Sassuolo-Milan 0-0, Serafini: “Una tra le peggiori partite del 2022” (Di martedì 30 agosto 2022) Luca Serafini, giornalista di fede rossonera, ha analizzato la prestazione del Milan dopo il pareggio contro il Sassuolo Leggi su pianetamilan (Di martedì 30 agosto 2022) Luca, giornalista di fede rossonera, ha analizzato la prestazione deldopo il pareggio contro il

IsmaelBennacer : ?? Sassuolo - AC Milan ?? Mapei Stadium ? 18h30 #ForzaMilan ???? - PietroMazzara : Ante #Rebic per problemi alla schiena e Divock #Origi a seguito di un’infiammazione non saranno a disposizione per… - PietroMazzara : Non una bella prova del #Milan contro il #Sassuolo. Le assenze di #Rebic e #Origi hanno privato #Pioli di cambi imp… - tonizeta24 : Sassuolo-Milan 0-0 | Il Milan frena con il Sassuolo: Highlights | Serie ... - ItsAhmedIndeed : Sassuolo 0-0 Milan -