Puglia, vendemmia: per il caro energia ed altri aumenti “cantine piene di vini dop e igp” Coldiretti (Di martedì 30 agosto 2022) Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia: Con l’aumento di oltre il 50% per l’energia, le lavorazioni, le materie prime, l’irrigazione e la mancanza di manodopera che pesano come macigni sul settore vitivinicolo, mentre le quotazioni delle uve da vino sono da profondo rosso a causa di ingiustificabili fenomeni speculativi, serve una fotografia dei numeri e delle potenzialità reali del settore per costruire una strategia di filiera, puntando su qualità e su rese per ettaro appropriate. E’ quanto afferma Coldiretti Puglia, alla luce del report di Cantina Italia dell’Ispettorato Repressione Frodi del Ministro delle Politiche Agricole al 31 luglio 2022 che registra una impennata delle giacenze di vini DOP nelle cantine dell’11% e del 47% di ... Leggi su noinotizie (Di martedì 30 agosto 2022) Di seguito un comunicato diffuso da: Con l’aumento di oltre il 50% per l’, le lavorazioni, le materie prime, l’irrigazione e la mancanza di manodopera che pesano come macigni sul settore viticolo, mentre le quotazioni delle uve da vino sono da profondo rosso a causa di ingiustificabili fenomeni speculativi, serve una fotografia dei numeri e delle potenzialità reali del settore per costruire una strategia di filiera, puntando su qualità e su rese per ettaro appropriate. E’ quanto afferma, alla luce del report di Cantina Italia dell’Ispettorato Repressione Frodi del Ministro delle Politiche Agricole al 31 luglio 2022 che registra una impennata delle giacenze diDOP nelledell’11% e del 47% di ...

lillidamicis : Mercoledì mattina l’organizzazione incontrerà a Bari l’assessore Pentassuglia. Per la vendemmia 2022 atteso un pro… - lillidamicis : Mercoledì mattina l’organizzazione incontrerà a Bari l’assessore Pentassuglia. Per la vendemmia 2022 atteso un pro… - immediatonet : Vendemmia, in Puglia controlli della Guardia di finanza contro speculazione prezzi sull’uva - PugliaStream : Maltempo, sos grandine in Puglia. L'allarme di Coldiretti: danni a frutta e vendemmia a rischio - infoitinterno : Maltempo, è allerta gialla in Puglia per temporali e grandinate. Coldiretti: 'A rischio frutta e vendemmia' -