Navas-Napoli: spunta una nuova ipotesi su quando può arrivare (Di martedì 30 agosto 2022) Il Napoli continua a lavorare sul calciomercato per definire le ultime trattative ancora in ballo. Sembra essere ormai ultimato il trasferimento di Fabian Ruiz al PSG, ma con il club francese c’è ancora altro di cui discutere. Resta ancora da definire, infatti, il colpo Keylor Navas, in stallo per le problematiche relative alla buonuscita del calciatore. Il portiere costaricano ha un contratto con il Paris Saint-Germain fino al 2024 con un ingaggio di 9 milioni l’anno, al quale il calciatore non intende rinunciare. Di contro, il club di proprietà qatariota continua con il braccio di ferro per non consentirgli tale buonuscita. L’accordo con il Napoli definito dall’agente Jorge Mendes prevede uno stipendio di 4 milioni per due anni. Keylor Navas Napoli (Getty Images) Chiusura del ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 30 agosto 2022) Ilcontinua a lavorare sul calciomercato per definire le ultime trattative ancora in ballo. Sembra essere ormai ultimato il trasferimento di Fabian Ruiz al PSG, ma con il club francese c’è ancora altro di cui discutere. Resta ancora da definire, infatti, il colpo Keylor, in stallo per le problematiche relative alla buonuscita del calciatore. Il portiere costaricano ha un contratto con il Paris Saint-Germain fino al 2024 con un ingaggio di 9 milioni l’anno, al quale il calciatore non intende rinunciare. Di contro, il club di proprietà qatariota continua con il braccio di ferro per non consentirgli tale buonuscita. L’accordo con ildefinito dall’agente Jorge Mendes prevede uno stipendio di 4 milioni per due anni. Keylor(Getty Images) Chiusura del ...

